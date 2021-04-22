Топ-менеджер "Уралвагонзавода" заявился на праймериз "ЕР" в Госдуму РФ

Директор по персоналу "Уралвагонзавода" Константин Захаров подал документы на праймериз "Единой России" в качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Захаров баллотировался по Нижнетагильскому одномандатному округу сегодня, однако его кандидатура была согласована предприятием и региональными властями еще в марте текущего года.

Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Бидонько и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступили в качестве кандидатов на кресла депутатов Государственной думы. Таким образом, как считают наблюдатели, Куйвашев подтвердил намерение выступить "паровозом" свердловского списка "ЕР".

Прием документов для регистрации участников предварительного голосования "ЕР" продлится до 29 апреля.