"Россия готова к сотрудничеству": Путин выступил на климатическом саммите Байдена

Владимир Путин выступил на климатическом саммите, организованном Джо Байденом. Глава государства заявил, что "Россия готовка к сотрудничеству", причем не только по теме экологии и климата.

Президент России отметил, что наша страна заинтересована в активизации международных усилий в области экологии и сокращения выбросов: "От успеха этих усилий зависит судьба планеты".

Он отметил, что Россия ответственно подходит к выполнению требований Парижского соглашения и Киотского протокола.

"Вчера у меня было послание Федеральному собранию, и в числе важнейших приоритетов я обозначил цель существенно сократить объем эмиссии к 2050 году. Это сложная задача, но она реализуема", - сообщил Путин. Он добавил, что с 1990-го года Россия сократила выбросы в два раза – это больше, чем у многих других государств.

Также по словам Путина сейчас 45% российской энергетики составляют низкоэмиссионные виды, например, атомная энергетика. Россия намерена развивать и водородную энергетику, пилотный проект уже реализуется на Сахалине, к 2025 году этот регион может стать углеродно нейтральным.

"Ни для кого не секрет, что проблема парникового эффекта возникла не вчера. Углекислый газ держится в атмосфере сотни лет, надо его поглощать. Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование мировых выбросов", - отметил Путин.

Он предложил сократить выбросы метана, на который приходится 20% антропогенных выбросов в атмосферу. Пригласил все страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в такие проекты.

"Борьба за сохранение климата призвана объединять усилия. Россия может предложить преференции для зарубежных компаний, которые готовы инвестировать в экологически чистые проекты в нашей стране", - отметил президент и добавил в заключении: "Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами не только по вопросам изменения климата, но и по всем острым вопросам".