Коллективный иммунитет к COVID-19 в Челябинской области должен сформироваться к сентябрю

Челябинская область к сентябрю может достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если мы в тех темпах, в которых идем сейчас, будем вакцинироваться, коллективный иммунитет мы достигнем к сентябрю. Если проявим большую активность, то уже к июлю, поэтому я предлагаю семимильными шагами сделать это и к июлю выдохнуть и понять, что нам не грозят другие ограничения", - подчеркнула она.

В настоящий момент полную вакцинацию прошли 126 тыс. южноуральцев, более 206 тыс. человек привито первым компонентом вакцины. В целом уровень вакцинации в регионе составляет 12% от запланированных объемов иммунизации.