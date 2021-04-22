22 Апреля 2021
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Детская площадка в парке &quot;Зеленая роща&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В приоритете - соцобъекты, нацпроекты. Бюджет Екатеринбурга по доходам за 2020 год исполнен на 102%

Доходная часть бюджета Екатеринбурга в 2020 году составила 53 миллиарда 136 миллионов рублей, а расходная - 52 миллиарда 660 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, оэтом рассказала начальник департамента финансов администрации города Екатеринбурга Анна Турунцева на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской Думы. Она представила отчёт об исполнении бюджета уральской столицы за 2020 год.

Ранее этот документ был вынесен на публичные слушания и поддержан жителями уральской столицы, отметивших эффективность расходования бюджетных средств и единогласно утвердивших отчёт об исполнении бюджета муниципалитета за 2020 год.

Как рассказала Анна Турунцева, самыми значительными в городском бюджете 2020 года стали расходы, связанные с социальной сферой, которые составили более 70 % в общем объёме расходов, и на 3 пункта превысили уровень 2019 года.

Финансирование учреждений социальной сферы, строительство и капитальный ремонт соцобъектов остаётся приоритетным направлением деятельности городских властей.

"По итогам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в Екатеринбурге введено в эксплуатацию здание школы на 1200 мест в квартале 26 планировочного района Академический, здание школы на улице Чемпионов в жилом районе Солнечный, выполнено благоустройство парка "Зелёная Роща" и первый этап благоустройства парка имени XXII Партсъезда, благоустройство 34 дворовых территорий многоквартирных домов", - напомнила Анна Турунцева.

Бюджет Екатеринбурга за 2020 год по доходам исполнен на 102,1% к плану, утверждённому гордумой. Объём поступлений в бюджет составил 53 миллиарда 100 миллионов рублей.

Члены постоянной комиссии по бюджету и экономической политике ЕГД единогласно приняли решение вынести проект решения об утверждении отчёта об исполнение бюджета уральской столицы за 2020 год на очередное заседание Екатеринбургской городской думы.

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В приоритете - соцобъекты, нацпроекты. Бюджет Екатеринбурга по доходам за 2020 год исполнен на 102%

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Теги: бюджет, Анна Турунцева



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