22 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

Города Югры присоединятся к всероссийскому субботнику

Всероссийский субботник, посвященный городской среде и экологичному поведению, пройдет по всему округу 24 апреля. Он состоится в рамках акции "Зелёная Весна". Уборка запланирована до 24 мая включительно. Принять участие могут все желающие. Сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Участников мероприятия ждут традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

В муниципалитетах автономного округа центральной точкой притяжения станут скверы, парки, территории фонтанов и административных зданий, главные улицы, береговые зоны. В Ханты-Мансийске, например, горожане соберутся в районе стелы "Памятный знак первооткрывателей земли Югорской", в Когалыме – в парке Победы, возле скульптурных экспозиций, в Югорске – в парке по улице Менделеева, на прилегающих территориях к зданиям ледового дворца и клуба "Юный техник", Храма Сергия Радонежского, в Покачи – в сквере "Таёжный", на Лыжной базе.

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Города Югры присоединятся к всероссийскому субботнику

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Теги: всероссийский субботник, уборка



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