Назван банк, который выплатит деньги вкладчикам "Нейвы"

Банк "ФК Открытие" стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам екатеринбургского банка "Нейва", который 16 апреля внезапно остался без лицензии.

Как сообщили Накануне.RU в Агентстве страхования вкладов, "ФК Открытие" будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам "Нейвы" не менее одного года. Она начнется с 26 апреля 2021 года, для этого будет задействована сеть из 22 структурных подразделений банка-агента.

Как отметили в АСВ, это позволит осуществлять выплату страхового возмещения во всех населенных пунктах 10 субъектов РФ, где находились отделения банка "Нейва". В Свердловской области выплата будет проводиться подразделениями банка-агента в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Новоуральске и Нижнем Тагиле.

По оценкам Агентства, 97% вкладчиков банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

Напомним, ранее председатель правления "Нейвы" Константин Левушкин высказался о причине отзыва лицензии.