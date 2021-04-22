Госдума приняла закон о 5-процентной квоте для социальной рекламы в интернете

Госдума сразу во втором и третьем чтении сегодня приняла законопроект о квотах для социальной рекламы в интернете.

Такая квота по закону "О рекламе" уже существует для традиционных рекламных носителей. По мнению законодателей, это позволяет ряду компаний игнорировать требование о 5-процентной квоте.

Вести учет форм, способов и средств распространения социальной рекламы в сети, а также отчеты продавцов рекламы будет некая НКО, которую назначат позже. Она, по сути, будет обладать функциями оператора социальной рекламы.

"Оператор социальной рекламы будет рассчитывать обязательную долю социально-значимого контента и определять доступные для использования форматы распространения социальной рекламы на основе утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти методики", - говорится в материалах законопроекта.

Требования закона предлагается распространить и на информационные ресурсы, имеющие аудиторию более 100 тыс. пользователей (ежедневно) и ориентированные на россиян.