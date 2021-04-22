В Челябинской области "ЭпиВакКороной" будут прививать пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании

В Челябинской области вакциной "ЭпиВакКорона" будут прививать пожилых граждан, которые находятся на социальном обслуживании. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас очень незначительное количество "ЭпиВакКороны" и мы планировали, что она будет для пожилых граждан. У нас есть список пожилых людей по Челябинску, находящихся на социальном обслуживании, привязанных к дому и жалеющих вакцинироваться. "ЭпиВакКорона" имеет более комфортный температурный режим и может переноситься, потому мы планируем, что в большинстве своем она будет использована именно для этой категории граждан, которые находятся дома. Они не мобильные, поэтому к ним будут выходить медицинские работники и вакцинировать", - рассказала замгубернатора.

Ирина Гехт подчеркнула, что "ЭпиВакКорона" пока не производиться в тех масштабах, которые позволили бы делать выбора вакцины. При этом в ближайшее время в область ожидаются массовые поставки вакцины "Спутник V".

"Спутник" себя зарекомендовал очень хорошо. Его приняли и европейские страны, закупают на сегодняшний день, в том числе Германия. Здесь я хочу заверить наших жителей, что это очень качественная проверенная вакцина, которая практически не имеет никаких осложнений и противопоказаний, за исключением единичных случаев, которые мы фиксируем", - отметила она.

Добавим, что недавно в Челябинскую область поступило 4 тыс. 860 доз "ЭпиВакКороны".