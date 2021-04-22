Генпрокуратура может получить право блокировать призывы к несанкционированным акциям в сети

В законопроект, который уже прошел в Госдуме первое чтение, могут быть внесены поправки о дополнительных полномочиях Генпрокуратуры по блокировке фейков о терактах и призывов к участию в несанкционированных акциях, сообщает "Прайм" со ссылкой на главу правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По словам Груздева, поправки прошли правительственную комиссию по законопроектной деятельности – кабмин предлагает доработать их и принять.

"Надо подчеркнуть, что базовые принципы свободы слова не нарушаются: если авторы публикаций будут не согласны с блокировкой, они смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Но у государства должны быть механизмы защиты общества от деструктивного информационного воздействия, по сути, не имеющего никакого отношения к свободе мнений. Правительство России предлагает доработать проект ко второму чтению. Согласно предложению, также будут блокироваться фейки о терактах. Кроме того, прокуратура получит полномочия блокировать призывы к несанкционированным массовым публичным мероприятиям", - заявил Груздев.

Стоит отметить, что принятие закона о блокировке "недостоверной информации" в досудебном порядке и в первом чтении вызвало сильные споры в Госдуме. Многие оппозиционные депутаты заявили о цензуре. "У нас и так много законов, подкручены гайки. При этом в пояснительной записке говорится, что сейчас действующее законодательство не содержит действенных норм. Как же так?" – спросил депутат Дмитрий Ионин. Один из авторов законопроекта – единоросс Сергей Боярский ответил, что этот документ только дополняет действующее законодательство, а работы еще – "непочатый край, будут и новые законодательные инициативы".