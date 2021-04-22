"Единороссы" уже взяли Златоуст? Кандидат от "За правду" сошел с дистанции заблаговременно

На текущей неделе стало известно об отказе участвовать в качестве кандидата на выборах в Госдуму по Златоустовскому округу Вячеслава Жилина, который мог выдвигаться как представитель движения "За правду", влившегося недавно в "Справедливую Россию". Экс-глава Златоуста сам распространил эту информацию в соцсетях, а еще позже дал официальный комментарий "Областному ТВ", так что информация верная.

Накануне.RU показался интересным этот локальный даже для Челябинской области кейс, а интересен он с точки зрения разбора полетов после объединения партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриотов России". Слияние, объединение или поглощение, считайте, как хотите, партий пока приводит как раз к скандалам на местах и, кстати, кое-где, например, в Пермском крае, практически к поголовному исходу, видимо, бывшие южноуральские "прилепинцы" вскоре последуют примеру коллег.

Итак, с начала нового года Вячеслав Жилин, депутат Златоустовского собрания, много лет руководивший городом оружейников, заявлял о намерении побороться за кресло депутата Госдумы от 193 округа. Шансы на избрание у него при этом были очень хорошие: 100-я узнаваемость, да, есть и было много негатива (у какого мэра все хорошо в этом смысле?), но для Златоуста и вообще всего этого "куста" Жилин – свой, знающий людей и обстановку. К тому же, семья Жилина располагает необходимыми финансовыми ресурсами на избрание, повторимся, все шансы избраться у него были и есть.

Но Златоустовский округ, как и за пять лет до этого, отдан, очевидно, на откуп действующему депутату Госдумы и "единороссу" Олегу Колесникову. Видимо, договоренности об этом были сначала достигнуты в Москве, в центральном аппарате партии, а затем и в резиденции челябинского губернатора на улице Цвиллинга. В любом случае и об этом публично было заявлено, что беспроблемное избрание депутатом Колесникова обойдется тому в сумму что-то около 2 млрд руб.

По крайней мере, на эти деньги Колесников пообещал построить губернатору Алексею Текслеру аквапарк в Челябинске, видимо, "мелочевка" на проведение избирательной кампании в самом Златоусте в принципе в этих договоренностях не учитывалась. Это, мол, уже как бы личные траты Колесникова, которому в Госдуму избраться важно критически. В том числе из-за неослабевающего внимания силовиков, это началось, кстати, не сегодня, а еще как раз в период предыдущей избирательной кампании в 2016 году и даже чуть раньше. Тогда у Колесникова тоже были договоренности по Златоустовскому округу с губернатором (или его окружением) Борисом Дубровским, однако, избрался он в Госдуме даже с учетом этого не без проблем.

Итак, Жилин буквально на старте кампании публично отказывается от борьбы, мотивом своего поступка он называет то, что ему якобы не хватит времени. Даром что кампанию по сути никто и не начинал еще! Правда, тут же он и проговаривается – все-таки имеются у него непонятки с руководством региональной "Справедливой России", которую возглавляет многолетний депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Мы в том же материале приводили обоснованную версию – в 191 избирательном Коркинском округе, родном для Гартунга, у него не было и сейчас не просматривается конкурентов, а избрание в 2016 году от округа депутата-"единоросса" Анатолия Литовченко было не более чем отклонением от нормы. Точнее, Литовченко зачем-то с упорством, достойным лучшего применения, опять же тогда двигала в округе команда экс-губернатора Дубровского, в результате самого циничного применения административного ресурса победил Литовченко. Но и победа была неубедительной, мягко говоря, и в общем к сегодняшнему дню ни у кого судьба проработавшего пятилетку депутата не вызывает интереса. Гартунг прошел спокойно прошел тогда по партсписку в Госдуму, но сейчас намерен вернуть округ…

Но как руководитель одного из сильнейших региональных отделений в стране Гартунг, разумеется, имеет полное право и претендует на то, чтобы самостоятельно формировать хоть партсписки, хоть претендентов на избирательную кампанию в округах. В этом смысле пришедший из "За правду" Захара Прилепина Жилин (напомним, по располагаемым финансовым и оргресурсам он ничуть не уступает лидеру южноуральских "эсеров"), разумеется, не "свой" для Гартунга и его окружения. Тем более что для Златоустовского округа у "эсеров" есть прямо-таки готовый и узнаваемый кандидата, это, конечно же, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Но, договоренности! Не факт, что ей в принципе дадут даже заявиться на кампанию, такой расклад.

"Там по Жилину действительно все было с самого начала сложно и неоднозначно. Да, у него высокая узнаваемость, но и высок антирейтинг, так что руководство партии реально могло перестраховаться. Собственно, Жилин же сам про это и говорит – никакой ясности ему никто не дал, я уже даже не про поддержку, выходить на кампанию в такой ситуации может и действительно бессмысленно. Сам по себе Златоустовский округ очень непростой, с ярко выраженными протестными настроениями, так что и оппоненту, то есть Колесникову, в этом смысле будет нелегко, но его хотя бы "Единая Россия" поддерживает!" - замечает политолог Александр Мельников.

Как пишет телеграм-канал "Я с Урала", Жилин, якобы, отдал не менее 5 млн руб., чтобы только попасть в списки "За правду". Мы попробовали связаться с лидером движения Захаром Прилепиным, однако на звонки он не ответил.

Мы поговорили с одним из тех, кто стоял у истоков появления "За правду" в Челябинской области, собеседник на условиях анонимности согласился рассказать нам о происходящем. Приводим его слова практически без купюр.

"То, про что вы меня спрашиваете и ситуация с Вячеславом Жилиным – ну, вы сами же все и сказали, и он сказал, кстати. Так оно все и есть, Жилин ждал и надеялся, готовился вступить в кампанию, а оказалось, что его никто там не ждет. После слияния, а точнее поглощения двух партий "Справедливой Россией", прежние договоренности обнулись, а о новых никто и не заикается. И я, и многие мои товарищи по партии "За правду" решили не продолжать политическую деятельность, пока по крайней мере, необходимо сейчас осмотреться", - рассказал собеседник, добавив, что после 22 мая, когда пройдет ликвидационный съезд партии "За правда", он и его коллеги юридически перестанут числиться в партийных списках. Многие, повторимся, не собираются переходить в "СР". кстати, про третий партактив в виде "Патриотов России" на Южном Урале вообще мало кто слышал, потому мы считаем просто излишним их упоминать…

Поинтересовались у Александра Мельникова по поводу того, чувствуется ли в целом какое-то напряжение "наверху" по поводу предстоящей думской кампании в Челябинской области? Напомним, что сначала региональное отделение "Единой России" возглавил лично губернатор Алексей Текслер, буквально в прошлом месяце часть прежней команды экс-лидера Владимира Мякуша была ротирована и к руководству пришли более молодые люди. Мякуш возглавлял отделение "ЕР" около пятнадцати лет, провел десятки, если не сотни кампаний за это время.

"Да нет никакой нервозности в региональном отделении и тем более в резиденции губернатора! Все идет в плановом порядке, думаю, поставленные на кампанию задачи будут выполнены, может быть даже перевыполнены", - уверен политолог.