22 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге приговорили к 30 суткам за сториз с призывом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил экс-координатору местного штаба Навального Ирине Норман административный арест в 30 суток. Об этом сообщает защита Норман Юлия Федотова в своем Facebbok.

Напомним, что накануне на странице екатеринбурженки в Instagram появилось сториз с надписью о дате, времени и адресе (без города) проведения несанкционированного митинга за освобождение оппозиционера Алексей Навального. Защита уповала на то, что содержащаяся в протоколе ссылка ведет на страницу девушки, где данной записи уже нет. К сожалению, для стороны защиты, факт того, что сториз сохраняется в сети всего сутки, не помешал правоохранителям обвинить Норман в попытке призывать людей к участию в несанкционированных мероприятиях.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге также задержали уличного художника Тимофея Радю. Его обвиняют в участии в митингах в поддержку Навального, которые прошли в январе текущего года.

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Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге приговорили к 30 суткам за сториз с призывом

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Теги: Норман, сториз, Навальный, суд



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