22 Апреля 2021
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Образование Челябинская область
выпускной, колокольчик, последний звонок, школа (2012) | Фото: Гу Мвд России по г. Москве

С ограничениями. Власти Южного Урала рассказали, как будут проходить выпускные в детсадах и школах

В Челябинской области выпускные в детских садах и школах будут проводиться с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, передает корреспондент Накануне.RU.

Выпускные будут проводиться внутри группы или класса.

"Мероприятия не отменяются, но могут проводиться только внутри своего коллектива. Вместе с тем для проведения выпускных мероприятий в школах и детсадах можно использовать иные площадки. По детским садам все значительно проще, потому что мероприятие всегда было внутригрупповое. Мы понимаем, что родители хотят присутствовать на мероприятии, у нас во многих детских садах есть стекла в музыкальных залах, поэтому в том числе такую форму руководители образовательных организаций используют", - рассказала она.

Некоторые родители смогут присутствовать на выпускном в садике, чтобы заснять мероприятие. Решение будет принимать образовательная организация.

Выпускные в школах также будут проводиться внутри коллектива. Вручение аттестатов – в деловом стиле, после этого можно провести праздничную часть, либо на улице на большой площадке, либо родители по желанию в своем классе могут проводить ее в иных условиях – летние веранды и досуговые комплексы с соблюдением всех мер предосторожности.

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С ограничениями. Власти Южного Урала рассказали, как будут проходить выпускные в детсадах и школах

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Теги: выпускной, детский сад, школа, Елена Коузова,



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