Дерипаска предрекает квазидефолт в США при дальнейшем росте госдолга

Бизнесмен Олег Дерипаска продолжает критиковать. В России власти вкладывают в поддержку граждан и бизнеса недостаточно, в США – чересчур много, на меры поддержки просто может не хватить денег, полагает основатель "Русала" и En+.

"Очередной пакет мер стимулирования экономики США на подходе. Цена вопроса на этот раз — более 1 триллиона долларов США. Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно. Хотелось бы, чтобы из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона, но не похоже. Эти при новой администрации чувствуют себя вполне комфортно", - пишет бизнесмен в своем Telegram-канале.

Он полагает, что администрация Байдена будет решать проблему за счет наращивания госдолга. "Видимо, опять в долг у всего мира планируют брать. А американский госдолг уверенно идет к 30 триллионам! И сокращать его никто не планирует. Америка так может доиграться и до квазидефолта", - заключает бизнесмен.

В марте, кстати, американские СМИ сообщили о другом возможном источнике средств пополнения казны, весьма оскудевшей из-за принятия мер поддержки. Речь о повышении налогов. Так, Bloomberg пишет, что Байден планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года. На это намекнула министр финансов Джанет Йеллен: ее команда готовит цифры по повышению налоговых ставок для корпораций и людей с высокими доходами.

Для Байдена повышение налогов – это не только вынужденный ход в экстраординарных обстоятельствах, но и часть предвыборной программы, в которой он прибывал бороться с несправедливостью в налогообложении.

По данным источника издания, речь может идти о повышении ставки корпоративного налога с 21% до 28%, об отмене налоговых льгот для ряда юридических форм собственности, повышении ставки подоходного налога для физлиц, зарабатывающих больше $400 тыс. в год, расширении налогообложения наследства. Также ставка может быть дифференцирована для физлиц, зарабатывающих менее $1 млн в год.