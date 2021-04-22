22 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

МЧС: на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность

В МЧС выступили с предупреждением о возможных лесных пожарах на Среднем Урале.
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По информации синоптиков, с 23 по 25 апреля на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости по региональной шкале. Из-за этого значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения.

Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС, уральцев просят особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности: не использовать открытый огонь, не сжигать мусор и порубочные остатки. Также не рекомендуется разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.

При возникновении пожара нужно сразу сообщать о нем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101, или по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Напомним, на этой неделе сразу в 16 свердловских муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.

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МЧС: на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность

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Теги: МЧС, пожары, Свердловская область



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