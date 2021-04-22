Уральский художник Радя задержан из-за январской поддержки Навального

Уличного художника из Екатеринбурга Тимофея Радю задержали правоохранительные органы и повезли в Ленинский районный суд. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков, который уже направился на помощь своему подзащитному.

Напомним, что Радя принимал участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в январе этого года. Художнику вменяли ст. 20.2 ч5 КоАП РФ, однако в суд он ни разу не явился – его не могли найти.

Накануне мужчина сообщил, что возле его дома стоит машина правоохранителей.

Вчерашняя несанкционированная акция за освобождение оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге стала одной из самых многочисленных. Шествие протестующих в Екатеринбурге стало третьим по численности в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. На улицы вышло по разным данным от 2,5 до 7 тысяч человек.