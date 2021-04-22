В Челябинской области зафиксировали случаи заболевания COVID-19 после вакцинации

В Челябинской области зафиксированы случаи заболеваемости COVID-19 после вакцинации. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Такие случаи у нас встречаются, но, если брать в процентном соотношении – это десятые процента. Это те, кто заболел в период между первой и второй вакциной, и есть несколько случаев сразу после второй вакцинации до момента формирования иммунитета, который как правило формируется через 2-3 недели после второй прививки", - рассказала она.

При этом она отметила, что в регионе не фиксировались случаи повторного заболевания коронавирусом, которое было бы лабораторно подтверждено.

Кроме того, в регионе начато исследование поствакцинальных последствий и уровня антител, которую проводит одна из лабораторий.