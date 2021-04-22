Шойгу объявил об отводе войск с южных и западных рубежей России
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск с южных и западных границ России в пункты постоянно дислокации. Он сообщил об этом на совещании в Крыму, где сегодня проводились учения сил ЮВО и ВДВ. До этого в течение нескольких недель войска из разных регионов страны стягивались в приграничные с Украиной районы.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", - отметил Шойгу.
Аналитики тут же отметили бурную реакцию на позитивные новости на рынке: рубль значительно укрепился в течение нескольких десятков минут после появления новостей.