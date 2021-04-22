Шойгу объявил об отводе войск с южных и западных рубежей России

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск с южных и западных границ России в пункты постоянно дислокации. Он сообщил об этом на совещании в Крыму, где сегодня проводились учения сил ЮВО и ВДВ. До этого в течение нескольких недель войска из разных регионов страны стягивались в приграничные с Украиной районы.