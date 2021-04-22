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Политика В России Крым
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу объявил об отводе войск с южных и западных рубежей России

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск с южных и западных границ России в пункты постоянно дислокации. Он сообщил об этом на совещании в Крыму, где сегодня проводились учения сил ЮВО и ВДВ. До этого в течение нескольких недель войска из разных регионов страны стягивались в приграничные с Украиной районы.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", - отметил Шойгу.

Аналитики тут же отметили бурную реакцию на позитивные новости на рынке: рубль значительно укрепился в течение нескольких десятков минут после появления новостей.

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Шойгу объявил об отводе войск с южных и западных рубежей России

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Теги: сергей шойгу, отвод войск, учения, проверка боеготовности, курс рубля



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