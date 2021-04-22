22 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Ремонт дороги (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на четыре месяца перекроют движение по улице Луганская

С 15 мая по 15 сентября движение автотранспорта по развязке на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой будет перекрыто. Ремонтные работы проводит ООО "УралДорТехнологии".

"Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Сведения о действующих на территории Екатеринбурга дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте.

Напомним, что 15 апреля на региональных трассах стартовали работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В его рамках в 2021 году в Свердловской области планируется отремонтировать 95 участков дорог общей протяженностью 119,5 километра. На автодорогах регионального значения обновят 23 участка протяженностью 74,8 километра, в Нижнем Тагиле обновят 14 улиц протяженностью 22,4 километра, в Екатеринбурге – 19 участков улиц протяженностью 22,3 километра.

До этого глава уральской столицы Алексей Орлов распорядился в ближайшие дни устранить дефекты на городских дорогах, образовавшихся в зимний период. На четыре месяца также будет перекрыто движение транспорта по путепроводу через железную дорогу на улице Блюхера: с 1 мая по 30 августа.

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В Екатеринбурге на четыре месяца перекроют движение по улице Луганская

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Теги: перекрытие движения, ремонт дорог, Екатеринбург, Луганская



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