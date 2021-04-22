Суд приговорил "подполковника-миллиардера" Черкалина к семи годам колонии

Экс-подполковника Кирилла Черкалина, возглавлявшего управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению воинского звания. "Подпольного миллиардера" Черкалина обвиняли в получении взятки в $850 тыс. и мошенничестве. Свою вину Черкалин признал. Также суд взыскал с экс-подполковника более 600 млн руб. по искам пострадавших.

Гособвинитель просил суд приговорить Черкалина к 11 годам колонии. Кроме того, прокурор затребовал штраф в размере 34,3 млн руб. и лишения воинского звания.

Ранее поступали противоречивые данные насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу. Сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года". Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему меняется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.

Сообщалось, что силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд руб., при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд руб. больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Ранее Черкалин не только полностью признал свою вину, но и дал показания на своего бывшего руководителя.