Путин обсудил с премьер-министром Сасксонии Алексея Навального и поставки "Спутника V"

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром немецкой федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером. Сейчас последний находится в Москве и участвует в мероприятиях Года Германии в России.

В отчете о переговорах на сайте Кремля говорится, что помимо прочего Путин и Кречмер обсудили борьбу с коронавирусом.

"Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин", - отметили в Кремле. Ранее премьер-министр Саксонии заявлял о готовности закупить российскую вакцину "Спутник V".

Интересно, что Путин "по просьбе Михаэля Кречмера" рассказал о российских подходах к урегулированию "внутриукраинского кризиса". "Была также затронута ситуация вокруг А.Навального", - отметили в Кремле.