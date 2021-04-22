22 Апреля 2021
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Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин обсудил с премьер-министром Сасксонии Алексея Навального и поставки "Спутника V"

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром немецкой федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером. Сейчас последний находится в Москве и участвует в мероприятиях Года Германии в России.

В отчете о переговорах на сайте Кремля говорится, что помимо прочего Путин и Кречмер обсудили борьбу с коронавирусом.

"Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин", - отметили в Кремле. Ранее премьер-министр Саксонии заявлял о готовности закупить российскую вакцину "Спутник V".

Интересно, что Путин "по просьбе Михаэля Кречмера" рассказал о российских подходах к урегулированию "внутриукраинского кризиса". "Была также затронута ситуация вокруг А.Навального", - отметили в Кремле.

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Путин обсудил с премьер-министром Сасксонии Алексея Навального и поставки "Спутника V"

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Теги: михаэль кречмер, владимир путин, саксония, спутник v, алейсей навальный



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