Мерзлякова возмутилась жестким задержанием правозащитника на акции в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию с задержанием правозащитника Сергея Зыкова.

Зыков был задержан на протестной акции в Екатеринбурге 21 апреля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального омбудсмена, из опубликованных в СМИ материалов заметно необоснованное применение силы к нему со стороны полицейских.

"Полиция в целом действовала спокойно, но вызывает вопросы сам факт задержания Зыкова, являющегося правозащитником, представителем "ОВД-Инфо" - организации, которая обязана соблюдать нейтральность во время проведения акций", - заявила Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что Зыков достаточно хрупкий человек, для задержания которого не требуется шесть полицейских.

"Он очень хорошо знает правила проведения демонстраций и митингов, в качестве посреднической организации всегда представлял, на мой взгляд, достаточно объективную картину. Он попросил лейтенанта, который к нему подошел, всего лишь представиться. Мы привыкли к тому, что действия полиции всегда были достаточно прозрачны и комментировались открыто. Задержания правозащитников вчера произошли без объяснения со стороны полиции. На мой взгляд, на это были свои причины, потому что объяснять нечего", - считает омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова уже направила обращения о проведении проверки по задержанию Сергея Зыкова в адрес начальника ГУ МВД по Свердловской области, руководителя регионального Следственного комитета и и.о. прокурора области. При этом омбудсмен отметила, что вчерашняя акция "была настолько неуместной, что не принесла никаких дивидендов ни сторонникам Навального, ни людям, которые просто присоединились к этой акции".

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

"В самое ближайшее время точку в этой истории поставит суд, куда сотрудники полиции доставят и самого подозреваемого гражданина, и материалы нескольких возбужденных делопроизводств. Судья рассмотрит внимательно поступившие документы и примет решение о правомерности либо неправомерности действий представителей МВД, а также даст оценку поступку самого подозреваемого", - отметил полковник Горелых.