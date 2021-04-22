Глава департамента экономики ЯНАО возглавит окружную Счетную палату

Директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева назначена новым председателем Счетной палаты региона. Решение об этом было принято депутатами сегодня на заседании Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва. К своим обязанностям Гусева приступит уже 1 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

На данный момент пост главы Счетной палаты Ямала занимает Владимир Свидлов, который покинет должность 30 июня. Причиной стал выход на пенсию. Сразу после перехода Гусевой на новую должность начнется конкурс на вакантное место руководителя департамента экономики региона.