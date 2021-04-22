22 Апреля 2021
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высокопрочный стальной решётчатый настил (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Сложнейший заказ: АО "Уралэлектромедь" изготовило прочный пол для Среднеуральского медеплавильного завода

АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) поставило 27,5 тонн высокопрочного стального решётчатого настила Среднеуральскому медеплавильному заводу (СУМЗ – предприятие металлургического комплекса УГМК). Как сообщили в пресс-службе УГМК, это был один из самых сложных заказов для работников производства стальных конструкций, который они выполнили в течении двух недель.

"Мы впервые получили заказ, где требовалось изготовить 90 решёток с размерами несущей полосы 80 на 8 миллиметров (высота, толщина). Пришлось в срочном порядке изготавливать дополнительное приспособление в виде гребенки, повторяющей размер основной матрицы. Это помогло нам избежать деформации несущих полос во время процесса сварки. Кроме того, мы отработали новые режимы. В итоге удалось качественно выполнить 90 решёток весом 305 кг каждая", - рассказал о процессе изготовления партии начальник ПСК Виталий Котлов.

Решетчатый настил будет устанавливаться в ПАО "СУМЗ" в отделении подготовки сырья и шихты медеплавильного цеха – в месте разгрузки вагонов с сырьем, чтобы остатки шихты не скапливались между рельсовыми путями.

С начала запуска линии сварного решетчатого настила в 2020 году выпущено более 400 тонн продукции.

высокопрочный стальной решётчатый настил(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

высокопрочный стальной решётчатый настил(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Линия по производству сварного решетчатого настила АО "Уралэлектромедь" в автоматическом режиме выполняет сварку металлических прутков и полос. Параметры решетчатого настила заводятся через сенсорную панель. Металлические элементы (полосы и прутки) соединяются между собой за несколько секунд методом контактной сварки. Машина позволяет выпускать настил различных типоразмеров - до 9 метров в длину и до 1,2 метра в ширину. Завершающим технологическим этапом изготовления настила является горячее цинкование. Конструкции проходят окунание в ванну с расплавленным цинком для предотвращения возникновения коррозии. По такому изделию легко могут передвигаться самосвалы.

Отметим, что предприятие предоставляет заказчикам полный цикл услуг – от изготовления настила до антикоррозийной защиты продукции методом горячего цинкования или покраски. Металлический решетчатый настил применяется в промышленных помещениях, энергетике, строительстве, нефтегазовой отрасли, судостроении, сельском хозяйстве, автомобильной промышленности, обустройстве городских объектов и даже торговых центрах.

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Сложнейший заказ: АО "Уралэлектромедь" изготовило прочный пол для Среднеуральского медеплавильного завода

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Теги: Уралэлектромедь, УГМК



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