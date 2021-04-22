22 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева (2021) | Фото: vk.com/chel4m3

В Челябинске закончили монтаж временного коллектора около дома, где провалился грунт

В Челябинске завершили монтаж и врезку переливного временного коллектора в существующий колодец около дома по улице Куйбышева, где произошел провал грунта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В настоящий момент объект запущен в работу, существующий железобетонный коллектор запечатан глиняным замком. Таким образом осушен участок трассировки, которая необходима для прокладки трубой Корсис с переходом автомобильной магистрали. Эти мероприятия позволили ускорить работы по перекладке трубопровода и запуску коллектора в работу", - говорится в сообщении.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, около дома по улице Куйбышева, где проходит коллектор, размыло грунт и под асфальтом образовалась огромная дыра. На месте провала грунта проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту обрушения асфальтового покрытия областная прокуратура проводит проверку. 15 апреля губернатор Алексей Текслер посетил место обрушения грунта. Он сообщил, что ситуация находится на постоянном контроле, угрозы обрушения дома нет. По словам главы региона, на ремонт коллектора будут выделены дополнительные средства.

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В Челябинске закончили монтаж временного коллектора около дома, где провалился грунт

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Теги: размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева, Алексей Текслер,



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