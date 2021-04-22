В Москве резкий скачок заболеваемости коронавирусом – 2700 новых случаев за сутки

В Москве произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом – за сутки она выросла почти на треть. Накануне было выявлено 1990 новых случаев, сегодня – 2700.

Стоит отметить, что накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что "последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться". Он, впрочем, пока не стал объявлять о введении ограничительных мер, но призвал людей старшего поколения активно вакцинироваться и даже призвал бизнес помочь материально простимулировать прививки среди граждан в возрасте 60+.