22 Апреля 2021
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Общество Москва
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве резкий скачок заболеваемости коронавирусом – 2700 новых случаев за сутки

В Москве произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом – за сутки она выросла почти на треть. Накануне было выявлено 1990 новых случаев, сегодня – 2700.

Стоит отметить, что накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что "последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться". Он, впрочем, пока не стал объявлять о введении ограничительных мер, но призвал людей старшего поколения активно вакцинироваться и даже призвал бизнес помочь материально простимулировать прививки среди граждан в возрасте 60+.

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В Москве резкий скачок заболеваемости коронавирусом – 2700 новых случаев за сутки

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Теги: рост заболеваемости, москва, сергей собянин



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