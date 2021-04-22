Госдума отменила "день тишины"

Так называемый "день тишины", в который запрещена агитация в любом виде, теперь фактически перестанет существовать в России. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект с поправкой, отменяющей "день тишины" при проведении многодневного голосования. А таковым, вероятно, теперь будет любое голосование в России.