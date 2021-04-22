22 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Салехардагро, молоко, производство молока (2015) | Фото: накануне.ru

Косулинский молочный завод оштрафован на 150 тысяч после проверки Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку изготовителя и поставщика молочных продуктов ООО "Косулинское многопрофильное предприятие". Установлены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в частности, было обнаружено отсутствие в производственных помещениях молокозавода умывальников для мытья рук работников. Также в ходе проверки выявлено несвоевременное и неполное прохождение сотрудниками завода профилактических медосмотров.

Как установили в ведомстве, производство творога и молока не соответствовало требованиям к безопасности молочной продукции. Речь идет о микробиологических и физико-химических показателях.

По результатам проверки предприятию назначен штраф в 150 тысяч рублей и вынесено предупреждение. Также Роспотребнадзором выданы предписания о приостановлении реализации продукции.

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Косулинский молочный завод оштрафован на 150 тысяч после проверки Роспотребнадзора

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Теги: завод, проверка, штраф



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