Поселения сразу трех ямальских территорий будут объединены в муниципальные округа

Поселения Красноселькупского, Ямальского и Приуральского районов будут объединены в муниципальные округа. Такое решение приняли депутаты окружного парламента на сегодняшнем заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ЗакСО.

"В результате преобразований упразднится двухуровневая система управления: в муниципальном округе будет один глава, одна местная администрация и один представительный орган. В населенных пунктах будут созданы территориальные отделы районной администрации, следовательно, населению не придется для решения вопросов ездить в районные центры. При этом льготы, положенные жителям сельской местности, сохранятся в полном объеме", – сообщила председатель Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь.

Так, в муниципальный округ Ямальского района войдет шесть поселений, Красноселькупского района – три поселения, Приуральского – три.

Помимо этого, п. Харп вошел в состав городского округа Лабытнанги. С инициативой выступило собрание депутатов поселка. Поселок Пурпе также будет исключен из перечня населенных пунктов Пуровского района, после чего войдет в состав муниципального образования Губкинского. Об этом также попросили местные депутаты.

Напомним, что еще в начале марта объединительные процессы стартовали сразу в нескольких территориях Ямало-Ненецком автономном округе. При этом жители объединяемых территорий довольно скептично отнеслись к нововведениям и заявили, что прошедшие слушания стали для них сюрпризом, а решение и вовсе принимались за них.