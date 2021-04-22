22 Апреля 2021
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Наука и техника В России Москва
аварийный выход, отток населения, миграция, бегство, эмиграция (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не увидели "абсолютно ничего трагичного" в пятикратном росте оттока ученых

В Кремле прокомментировали данные Российской академии наук о том, что с 2012 года отток ученых и высококвалифицированных специалистов из России вырос в пять раз. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "ученые - абсолютно свободные люди и они работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты, где создаются наиболее комфортные условия".

"Справедливости ради нужно напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие ученые наоборот возвращаются в Российскую Федерацию", - цитирует ТАСС Пескова. По его словам, "это двусторонний процесс, он абсолютно нормальный".

Представитель Кремля указал, что "нет абсолютно" ничего трагичного в этой ситуации. "Это жесткая конкурентная среда, для ученых должна быть среда комфортной, они должны реализовывать свои знания, таланты, научные потенциал, государство или какие-то частные структуры обязаны создать им эти условия", - подчеркнул Песков.

Напомним, главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил на общем собрании РАН, что за девять лет отток вырос с 14 тыс. до 70 тыс. человек. Он отметил, что отъезд научных кадров на работу за рубеж "играет не последнюю роль" в катастрофическом сокращении численности исследователей в нашей стране. "Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых", - отметил Долгушкин.

В 1990 году Россия занимала первое место в мире по количеству исследователей, но с тех пор их число сократилось с 992 тыс. до 348 тыс. "Две трети мы потеряли за три десятилетия", - рассказал эксперт.

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В Кремле не увидели "абсолютно ничего трагичного" в пятикратном росте оттока ученых

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Теги: ученые, отток, утечка мозгов, дмитрий песков



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