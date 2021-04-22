В Челябинске предлагают запретить шуметь в дневное время

В Челябинске предлагают ввести "тихий час" в дневное время. Вопрос о целесообразности внесения изменений в "закон о тишине" рассмотрели на комиссии горудмы по безопасности жизнедеятельности населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

В настоящий момент запрещено шуметь в период времени с 22 до 6 часов в будние дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов. За нарушения закона предусмотрены штрафы.

Теперь же изучается вопрос о введении "тихого часа" с 13 до 15 часов.