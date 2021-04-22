Путин быстро выступит на климатическом саммите и будет до позднего вечера общаться с Лукашенко

Владимир Путин сегодня примет участие в климатическом саммите, а также пообщается с белорусским коллегой.

Климатический саммит, организатором которого выступил Вашингтон, начнется ориентировочно в 15 часов по Москве, у каждого главы государства (всего их приглашено 40) будет по три минуты для выступления. Выступать будут в алфавитном порядке, у Путина 22-й номер, так что он выступит в начале второго часа саммита, который будет проходить в формате видеоконференции.

Затем президент встретится в Москве с Александром Лукашенко, который уже вылетел из Минска на широко анонсировавшиеся переговоры. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, общение Путина и Лукашенко сегодня будет продолжительным и, вероятно, продлится до позднего вечера.