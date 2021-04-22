В ЗакСО ЯНАО приняли закон о "чумовом капитале" для КМНС

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли закон о "чумовом капитале", который будет предоставляться семьям коренных малочисленных народов Севера при рождении третьего ребенка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ЗакСО.

Напомним, что инициатором идеи выступил глава Ямала Дмитрий Артюхов. Так при рождении третьего ребенка, семья из КМНС получает печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента для возведения жилища, а также ездовые нарты. Один такой комплект стоит свыше 500 тыс. руб.

Необходимо также отметить, что воспользоваться капитал могут только семьи, чей третий ребенок родился с 1 января 2021 г., а возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет.