Работа над С-500 практически завершена - система сможет сбивать спутники и гиперзвуковые ракеты

Работа над новой системой ПВО С-500 практически завершена, об этом со ссылкой на пресс-службу разработчика – концерт "Алмаз-Антей" – сообщает "Интерфакс". Ранее в Минобороны сообщали, что в 2021 году планируется завершить испытания системы и принять ее на вооружение.

Предполагается, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе, основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности.

Накануне во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заметил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.

"На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года, - рассказал глава государства. - Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, "Кинжал" и ракетами "Калибр". На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон". В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы".