В Крыму началась внезапная проверка боеготовности: на полигон Опук прилетел Шойгу

В Крыму стартовали военные учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, они проходят в рамках внезапной проверки боеготовности.

В рамках учений авиация уже провела стрельбу, уничтожив морские цели на удалении 30 и 100 км, а также произвела удары авиабомбами с высоты 600 метров.

А ранее в Крым прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.

Переброска войск в Крым производилась накануне. Личный состав и боевую технику доставляли военно-транспортной авиацией, морская пехота прибыла на больших десантных кораблях и десантных катерах.

Полигон Опук расположен на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи.

Напомним, на этой неделе Россия ввела временные ограничения (с 20 по 24 апреля) на полеты над частью Крыма и Черного моря. Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов. Под ограничение попали высоты до 19 тыс. метров, протяженность зоны - от Севастополя до Феодосии. Также запрет покрывает территориальные воды у ЮБК и часть международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.