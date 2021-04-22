22 Апреля 2021
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Политика Москва
евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Обещания Милова явиться в суд по иску Пригожина оказались пустыми словами

В среду, 21 апреля в Черемушкинском районном суде состоялись два заседания по искам предпринимателя Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову. Поводом для разбирательств традиционно стали клеветнические заявления, распространяемые ответчиками в Сети.

Владимир Милов на заседание не явился, хотя ранее публично заявлял о намерении повторить в зале суда оскорбительные заявления в адрес Пригожина. Вместо этого адвокаты ответчика подали ходатайство о переносе слушаний по обоим делам.

«По просьбе представителя Милова суд перенес слушание по делу №02-3251/2021 на 31 мая, чтобы предоставить возможность ответчику сформировать позицию уточненных исковых требований. По делу №02-1550/2021 в целях сбора доказательственной базы, заседание перенесено на 25 мая», - сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Люблинский суд Москвы признал Милова виновным в распространении клеветнической информации и обязал его выплатить Пригожину 350 тыс. рублей.

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Обещания Милова явиться в суд по иску Пригожина оказались пустыми словами

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Теги: евгений пригожин, навальный, милов, люблинский суд, конкорд



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