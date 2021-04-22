Новые граждане РФ из Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Новые граждане РФ из ДНР и ЛНР смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом Накануне.RU сообщил источник, близкий к правительству республики.

Он сослался на решение, которое ранее было принято ЦИК РФ. Согласно решению ЦИК, новые российские граждане, если они не имеют регистрации в России (таковы почти все из ДНР и ЛНР), могут проголосовать на любом избирательном участке после включения в список избирателей. Для этого нужно подать заявление. Но они смогут голосовать только за списки партий, так как не имеют регистрации. Те, кто зарегистрированы, голосуют так же, как и обычные граждане России, то есть могут голосовать и по одномандатным округам.

Новые граждане РФ из ДНР и ЛНР уже голосовали в прошлом году за изменения в Конституцию РФ. Однако сколько всего проголосовало таких граждан, не сообщалось. Вряд ли оно и в этот раз будет массовым. Выезд в Россию занимает не менее полутора-двух часа в одну сторону. То есть для голосования фактически нужно потратить полдня.

Не исключен также вариант голосования в республиках, но пока это только слухи. Этот шаг вызовет резкий протест Киева, который получит дополнительный повод для обвинений России в "оккупации" Донбасса.

Всего гражданство РФ получили порядка полумиллиона жителей Донбасса. Указ об упрощенном получении ими гражданства РФ был подписан президентом Владимиром Путиным ровно два года назад - 24 апреля 2019 года.