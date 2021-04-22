22 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО
саратов, стелла, указатель, дорога (2018) | Фото:Накануне.RU

Мэр Саратова: Участники вчерашней акции "нанесли материальный и моральный ущерб городу"

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о желании взыскать с организаторов несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального деньги за "материальный и моральный ущерб городу".

"Главы районных администраций и руководители коммунальных предприятий докладывают мне с утра о том, что по маршруту следования участников несогласованного мероприятия, прошедшего накануне, имеются признаки вандальных действий в отношении муниципального имущества", - говорится в заявлении главы города на сайте администрации Саратова.

Исаев считает, что "участники несанкционированной акции нанесли материальный и моральный ущерб городу, а значит и всем саратовцам".

"Поручил произвести расчеты и предъявить к организаторам мероприятия требования о компенсации причиненного вреда", - заявил Михаил Исаев.

По данным "ОВД-инфо", накануне на несанкционированной акции в Саратове было задержано 15 человек.

Между тем, депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, представляющая Саратовскую область, пожаловалась на "тотальные запреты" в своем регионе.

"Региональное правительство и администрации районов области запрещают любые акции КПРФ - митинги, пикеты и даже одиночные пикеты. Запрещают даже традиционные для простых людей мероприятия посвященные 22 апреля и 1 мая. Не понимаю, зачем накалять обстановку, злить людей и запрещать даже такие мирные, безобидные мероприятия как возложение цветов...", - пишет Алимова в своем Telegram-канале. Она добавила, что в одном из районов люди сегодня все равно возложили цветы к памятнику Ленину, несмотря на запрет местной администрации.

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Мэр Саратова: Участники вчерашней акции "нанесли материальный и моральный ущерб городу"

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Теги: михаил исаев, саратов, несанкционированная акция, моральный ущерб



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