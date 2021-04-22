"Уралкалий" присоединился к Глобальному договору ООН

Компания "Уралкалий" присоединяется к так называемому глобальному договору ООН, сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий". Глобальная инициатива ООН - это корпоративная инициатива в области устойчивого развития, направленная ​​на внедрение принципов устойчивого развития в поддержку определенных целей устойчивого развития ООН.

Краткая справка. «Уралкалий» - один из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия. Активы компании включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик в городах Березники и Соликамск (Пермский край, Россия). В основном производственном блоке «Уралкалий» работает более 12 000 человек.

Глобальный договор ООН является добровольной инициативой. Задача этого проекта - побудить участников придерживаться набора из десяти универсальных принципов устойчивости, уделяя особое внимание соблюдению провозглашенных на международном уровне прав человека и содействию охране окружающей среды, ответственным трудовым нормам и борьбе с коррупцией.

На данный момент договор подписали более 13 000 сторон в более чем 160 странах и в ряде местных сетей, в том числе в России.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий" так прокомментировал решение компании: "Мы надеемся стать частью глобальной сети, приверженной поддержке и поддержанию корпоративной устойчивости во всех ее формах. Присоединение к Глобальному договору ООН демонстрирует неизменную приверженность Уралкалия соблюдению высочайших стандартов корпоративного управления, социальной ответственности и защиты окружающей среды на наших предприятиях и в сообществах, в которых мы работаем. Глобальный договор станет для нас отличной платформой для развития сотрудничества в области устойчивого развития в рамках Российское корпоративное сообщество и мировая индустрия удобрений".