Гособвинение запросило пожизненное для поджигателя дома на Омской, где погибло 8 человек

Государственный обвинитель попросил суд назначить пожизненное заключение екатеринбургскому пироману, причастному к пожару на ул. Омская и гибели восьми человек. Свой срок поджигатель долен провести в исправительной колонии особого режима. Напомним, что вчера коллегия присяжных заседателей признала екатеринбуржца виновным по ст. 167 УК РФ по эпизоду на ул. Шефская.

26 марта пироман, предварительно выпив, пришел в подъезд дома на ул. Омская. Там он достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей, и вновь поджег. В результате произошло возгорание дома и погибли восемь жильцов. Также огнем было уничтожено имущество людей.

До этого, 14 марта, мужчина также в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома по ул. Шефская, облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на лестничной клетке первого этажа, после чего устроил поджог. В результате было повреждено и уничтожено имущество жильцов одной из квартир.

Напомним, в ходе следствия поджигатель прошел полиграф и во всем сознался. Расследование уголовного дела завершено. Оглашение приговора назначено на 23 апреля.