В Югре путешественница купила авиабилет на сайте-двойнике вместо 6 тысяч за 126

В Югре путешественница переплатила за авиабилет, купив его на сайте-двойнике, сообщили Накануне.RU в ОМВД по Октябрьскому району ХМАО.

По предварительным данным, потерпевшая решила купить авиабилет на интернет-сайте "Aviasales". Она зашла на указанный сайт и, выбрав рейс, авиабилет на который стоил 6 тыс. руб., заполнила все графы персональных данных, в том числе указала данные своей банковской карты и нажала "Оплатить". После этого ей на телефон пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения операции, которое женщина ввела на сайте, однако на телефоне высветилось "Платёж не прошёл".

Она ещё трижды нажимала "Оплатить", но платёж всё "не проходил". Позднее пришло три СМС-сообщения о 6, 40 и 80 тыс. руб. Таким образом, пострадавшая потеряла 126 тыс. руб. Позже пассажирка поняла, что зашла на сайт мошенников. Незамедлительно позвонила в банк и попросила остановить транзакции с данной карты и заблокировать её, а также сообщила о "покупке" в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Виновнику грозит до пяти лет колонии.