Россия опередила все страны Европы по общему росту смертности

В России имеет место кризис демографии, кризис здоровья и кризис здравоохранения. Все это вместе и привело к тому, что смертность в 2020 году резко возросла. Об этом заявила на парламентских слушаниях в Госдуме ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением д.м.н. Гузель Улумбекова. Видео ее выступления размещено на сайте школы.

Она отметила, что в ближайшие годы Россия будет терять около полумиллиона человек, и это только средний прогноз Росстата. Нужны экстраординарные меры, чтобы повысить рождаемость.

О состоянии здоровья населения и системы здравоохранения говорит такой факт. В 2020 году прирост общей смертности в России оказался выше, чем во всех европейских странах, - более 2 тыс. на 1 млн населения . Причем по сравнению с рядом стран этот прирост в несколько раз больше. А доля умерших медработников самая высокая среди всех рассматриваемых стран - 1,3%. Для сравнения, в США умерли 0,6%, в Италии - 0,3%, в Британии - 0,8%.

В силу этого отставание ожидаемой продолжительности жизни от страны Европы еще больше увеличилось. В 2020 году ОПЖ в России уменьшилась более чем на 2 года. В том числе смертность мужчин трудоспособного возраста в России в 3 раза выше, чем в Европе .

Улумбекова отметила, что госфинансирование здравоохранение в России не поднималась выше 3% ВВП, в то время как в странах ЕС - 5-7%. Врачи бедные, вынуждены подрабатывать, поэтому обеспеченность врачами на тысячу населения у нас меньше, чем во многих других странах Европы. Так, бесплатные лекарства доступны только льготникам.

"Мы реализовывали губительные, бездумные реформы. С 2012 года при росте потока больных мы потеряли 10% своих мощностей и вплоть до 2018 года сокращали финансирование", - возмутилась эксперт.

Десятки тысяч дополнительный смертей в 2020 году на совести "оптимизаторов", уверена она.

Только резкое увеличение финансирование здравоохранения способно переломить ситуацию, заключила Улумбекова. Но бюджет здравоохранения, принятый на 2023 год, еще меньше, чем в 2020 году.