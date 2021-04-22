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Политика В России За рубежом
прага (2011) | Фото: Накануне.ru

Чехия вышлет 60 российских дипломатов, если Москва до полудня не выполнит ультиматум Праги

Чехия пригрозила выслать около 60 сотрудников российского посольства в Праге, если Россия до полудня четверга не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, передает РБК.

Ранее Россия выслала 20 дипломатов, объявив их персонами нон грата, это был ответ на аналогичные действия со стороны Праги: та выслала 18 сотрудников дипмиссии в связи с расследованием взрывов на военных складах в 2014 году – по мнению властей Чехии, их устроили российские спецслужбы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия властей Праги "нелогичны".

"Мы видим реализацию произведения Кафки "Процесс". Потому что ничего логичного в действиях Праги, если говорим о нацинтересах, практике выстраивания двусторонних отношений, о задачах и целях, которые государства ставят, выстраивая отношения с соседями, нелогично. Все алогично и неразумно", - цитирует Захарову радио "Говорит Москва".

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Чехия вышлет 60 российских дипломатов, если Москва до полудня не выполнит ультиматум Праги

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Теги: чехия, высылка дипломатов, ультиматум, мид россии, персона нон грата



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