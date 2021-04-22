22 Апреля 2021
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Происшествия Тюменская область
терроризм, война, боевик, огонь, пожар (2021) | Фото: pixabay.com

Тюменское МЧС зарегистрировало свыше 40 пожаров за последние сутки

Только за последние сутки в Тюменской области зафиксировано свыше 40 пожаров. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

"В Тюменской области сохраняется крайне неблагоприятная обстановка, связанная с пожарами. За прошедшие сутки (21 апреля) возникло 10 лесных пожаров и более 30 природных, ландшафтных", - заявил Михнович.

Огонь был ликвидирован в Ишимском, Викуловском, Сорокинском муниципальных районах и Голышмановском городском округе, но из-за изменения направления ветра, смог от пожаров ощутили и жители Тобольска. Вчера от огня также удалось защитить д. Булашово и д. Нижнерепино в Тобольском муниципальном районе, а также д. Казанка в Ишимском муниципальном районе.

Напомним, что с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим, в связи с которым жителям и гостям региона запрещено посещать леса, а также возводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках. Несмотря на это, на вчерашний день с начала противопожарного сезона было зарегистрировано 28 лесных и 200 ландшафтных пожаров.

Федеральные и региональные службы переведены в режим повышенной готовности. Составлено свыше 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.

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Тюменское МЧС зарегистрировало свыше 40 пожаров за последние сутки

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Теги: МЧС, пожар, противопожарный сезон, огонь



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