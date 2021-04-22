22 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
Совещание по ЕГЭ, Евгений Куйвашев (2014) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев утвердил Старкова министром финансов Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил министром финансов Свердловской области Александра Старкова.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, губернатор подписал соответствующий указ.

Напомним, в феврале кандидатуру Старкова одобрили в Министерстве финансов РФ. А 30 марта депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали свое согласие на назначение его на должность министра.

Кресло главы свердловского минфина пустовало с декабря 2020 года, когда на фоне колоссального роста госдолга региона его покинула Галина Кулаченко. Чиновница вернулась обратно в Тюмень.

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Куйвашев утвердил Старкова министром финансов Свердловской области

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Теги: Куйвашев, Старков, министр, назначение



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