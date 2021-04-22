Куйвашев утвердил Старкова министром финансов Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил министром финансов Свердловской области Александра Старкова.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, губернатор подписал соответствующий указ.

Напомним, в феврале кандидатуру Старкова одобрили в Министерстве финансов РФ. А 30 марта депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали свое согласие на назначение его на должность министра.

Кресло главы свердловского минфина пустовало с декабря 2020 года, когда на фоне колоссального роста госдолга региона его покинула Галина Кулаченко. Чиновница вернулась обратно в Тюмень.