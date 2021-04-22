В Индии мировой рекорд по суточной заболеваемости COVID-19: более 314 тысяч новых случаев

Индия объявила о рекордной суточной заболеваемости: за сутки зарегистрировано 314 835 новых случаев коронавируса. Это максимальная цифра не только для Индии – это рекордный показатель на планете (для одной страны) с начала пандемии.

Больницы в регионах северной и западной Индии, включая столицу страны Нью-Дели, сообщают, что запасы медицинского кислорода на исходе, в некоторых учреждениях его осталось на несколько часов, передает Reuters.

Согласно данным правительства страны, в Дели более чем в двух третях больниц нет свободных коек, в этой ситуации врачи рекомендуют больным оставаться дома.

Предыдущий рекорд по суточной заболеваемости принадлежит США – в январе за один день заболело 297 тыс. человек.

По последним данным министерства здравоохранения Индии, общее число случаев COVID-19 в стране приблизилось к 16 млн, умерли 184 тыс. человек.