22 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Станция метро &quot;Площадь 1905 года&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбургском метрополитене проходят концерты в честь 30-летия подземки

Екатеринбургские музыканты на протяжении трех дней будут давать концерты для горожан прямо в городском метро. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Таким образом подземка отмечает свой 30-летний юбилей.

Музыканты будут выступать на платформе станции метро "Площадь 1905 года":

– 22 апреля, с 11.00 до 12.00 – вокально-инструментальный ансамбль "Совершенно секретно" Главного управления МВД России по Свердловской области и курсантов Уральского юридического института МВД России;

– 23 апреля, с 11.00 до 12.00 – ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством майора Константина Петрачкова;

– 26 апреля, с 15.00 до 16.00 – творческие коллективы учреждений культуры Екатеринбурга.

Напомним, что строительство екатеринбургского метрополитена стартовало в августе 1980 г., а 26 апреля 1991 г. – состоялось торжественное открытие. Уральская подземка стала 13-ой по счету в СССР и уже 27 апреля в 6.00 было запущено движение поездов.

В 1992-1994 гг. к "Проспекту Космонавтов", "Уралмашу" и "Машиностроителей", присоединилось станции "Уральская", "Динамо" и "Площадь 1905 года". В 2002 г. участок был увеличен, что позволило построить станцию "Геологическая", а позже "Ботаническая" – в 2011г. и "Чкаловская" – в июле 2012 г.

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В Екатеринбургском метрополитене проходят концерты в честь 30-летия подземки

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Теги: Екатеринбург, метрополитен, концерт, музыканты, юбилей



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