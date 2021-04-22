В Екатеринбургском метрополитене проходят концерты в честь 30-летия подземки

Екатеринбургские музыканты на протяжении трех дней будут давать концерты для горожан прямо в городском метро. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Таким образом подземка отмечает свой 30-летний юбилей.

Музыканты будут выступать на платформе станции метро "Площадь 1905 года":

– 22 апреля, с 11.00 до 12.00 – вокально-инструментальный ансамбль "Совершенно секретно" Главного управления МВД России по Свердловской области и курсантов Уральского юридического института МВД России;

– 23 апреля, с 11.00 до 12.00 – ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством майора Константина Петрачкова;

– 26 апреля, с 15.00 до 16.00 – творческие коллективы учреждений культуры Екатеринбурга.

Напомним, что строительство екатеринбургского метрополитена стартовало в августе 1980 г., а 26 апреля 1991 г. – состоялось торжественное открытие. Уральская подземка стала 13-ой по счету в СССР и уже 27 апреля в 6.00 было запущено движение поездов.

В 1992-1994 гг. к "Проспекту Космонавтов", "Уралмашу" и "Машиностроителей", присоединилось станции "Уральская", "Динамо" и "Площадь 1905 года". В 2002 г. участок был увеличен, что позволило построить станцию "Геологическая", а позже "Ботаническая" – в 2011г. и "Чкаловская" – в июле 2012 г.