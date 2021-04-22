22 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Челябинске бывшего заместителя главврача и инженера больницы будут судить за взятки на 5,7 млн рублей

В Челябинске завершено расследование уголовных дел в отношении экс- заместителя главврача и бывшего главного инженера больницы. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и покушении на получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017-2019 гг. они получили взятки на 5,7 млн руб. от представителя коммерческой организации за заключение контракта на поставку лифтового оборудования, которое не соответствовало требованиям контракта. Кроме того, деньги были получены за выполнение незаконных действий в пользу этой организации.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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В Челябинске бывшего заместителя главврача и инженера больницы будут судить за взятки на 5,7 млн рублей

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Теги: взятки, заместитель главврача, уголовное дело,



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