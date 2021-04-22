22 Апреля 2021
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субботник, листва, осень, экология (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Мэрия Екатеринбурга перенесла общегородской субботник из-за непогоды

Администрация Екатеринбурга приняла решение перенести общегородской субботник с 24 апреля на более поздний срок. Причиной послужил прогноз погоды, обещающий дожди в ближайшие пятницу и субботу.

"Синоптики обещают дождливую погоду на пятницу и субботу. По этой причине принято решение о переносе субботника на другую дату", – заявили в пресс-службе мэрии, отметив, что подробности о дате проведения сообщат дополнительно.

Напомним, что привести в порядок свои придомовые территории жителей Екатеринбурга призвал градоначальник Алексей Орлов

"Выйти в свой двор, на свою улицу и внести личный вклад в благоустройство – это показатель гражданской ответственности. Призываю всех екатеринбуржцев дружно навести порядок перед майскими праздниками. Давайте вместе сделаем наш любимый город чище!" – написал Алексей Орлов в своем Instagram.

Ожидалось, что в ежегодном субботнике примет участие не менее 15 тыс. человек, а также две крупные коммерческие организации Екатеринбурга. Сам глава города собирается присоединиться к очистке "традиционной зоне ответственности" городской администрации – Дендропарка на ул. 8 Марта.

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Мэрия Екатеринбурга перенесла общегородской субботник из-за непогоды

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Теги: Екатеринбург, мэрия, субботник, перенос, дождь



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