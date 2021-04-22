Ведущий конструктор одного из предприятий Екатеринбурга стал жертвой мошенников

В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у ведущего конструктора около полутора миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 21 апреля в отдел полиции №8 обратился ведущий конструктор одного из предприятий уральской столицы: по его словам, 15 апреля ему позвонила незнакомка с неизвестного номера сотового телефона. Девушка представилась сотрудницей одного из силовых ведомств и сообщила, что, по их данным, лекарства, которые мужчина покупает через интернет, являются поддельными. Звонившая добавила, что злоумышленники задержаны, и уралец может вернуть потраченные средства.

Потерпевший пояснил полицейским, что действительно приобретал через интернет-магазин нужные лекарства. Неизвестные также сообщили ему, что нужно оплатить некий налоговый штраф на общую сумму 2 млн рублей, а деньги перевести по почте на имя "Николая Викторовича" - якобы сотрудника одной из силовых структур в Петербурге. Конструктор, поверив аферистам, в течение нескольких дней сделал восемь переводов на указанный мошенниками счет.

В итоге сумма ущерба, причиненного доверчивому мужчине, составила 1 млн 492 тысячи рублей. Поняв, что его обманули, он пошел в полицию.

Силовики возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мошенников ищут.

Как сообщало Накануне.RU, недавно профессор уральского вуза перевела преступникам больше миллиона рублей. А еще раньше жертвой аферистов стал доцент одного из ведущих вузов Свердловской области - злоумышленники выманили у высокообразованного человека более 4 миллионов рублей.

В МВД между тем признают, что подобные преступления раскрываются крайне редко.