Минэк изменил прогноз по инфляции: она будет выше, чем ожидал ЦБ

Министерство экономического развития России скорректировало прогноз на 2021-2022 год.

Так, согласно мнению аналитиков министерства, в 2021 году инфляция выйдет за верхнюю границу диапазона, намеченного Банком России, и составит 4,3% (ЦБ делает видеть инфляцию "вблизи 4%").

При этом ведомство повысило прогноз по росту экономики: ВВП составит 2,9% (в 2020 году – падение на 3%), а в 2022 году и вовсе вырастет до 3,2%, передает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Минэк связывает повышение инфляции с ростом продовольственных цен.

Также изменен прогноз по стоимости доллара. Так, в прошлом году прогнозировался курс на уровне 72,4 руб. за доллар, теперь – 73,3 руб. Учитывая, что сейчас курс держится выше даже этого исправленного прогноза, аналитики ожидают укрепления рубля в оставшуюся часть года.

Скорректированный прогноз стал известен накануне очередного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, может быть принято решение о новом повышении ключевой ставки на 0,25-0,5 б.п.